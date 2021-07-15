В Турции арестованы трое украинских моряков – обвиняются в контрабанде наркотиков

Прокуратура г. Искендерун в Турции арестовала капитана судна MSC CAPUCINE R под флагом Либерии и трех его помощников, которые являются гражданами Украины, в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии.

Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Он подчеркнул, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

«Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков. Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели», — указал спикер.

Николенко добавил, что департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле.