В Тячеві завідувачу відділення лікарні повідомлено про підозру в одержанні $1000 хабаря

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу відділення КНП «Тячівська районна лікарня» в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, медик вимагав 1000 доларів США від громадянина, який проходив дообстеження за направленням територіального центру комплектування, за виготовлення медичної документації з метою оформлення відстрочки від мобілізації. Частину коштів – 500 доларів – він одержав одразу, а решту – наступного дня у своєму службовому кабінеті. Одразу після цього його було викрито та затримано працівниками СБУ в Закарпатській області.

На підставі клопотання сторони обвинувачення судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням альтернативної застави в розмірі 242 240 грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури