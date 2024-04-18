В УАФ знайшли відтік активів на 1 млрд. 342 млн. 900 тис. грн. у часи Павелка

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015-2023 роки, яку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.

У січні 2024 року, одразу після обрання на пост президента УАФ, Андрій Шевченко анонсував всебічний аудит діяльності асоціації. Наразі відомі його перші результати, фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців.

На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов’язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.

Наведені дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.

* AC Crowe Ukraine — незалежна аудиторська компанія, член міжнародної аудиторської мережі Crowe Global, яка є восьмою за величиною глобальною аудиторською мережею світу. Ця мережа складається з незалежних аудиторських та консультаційних фірм у понад 150-ти країнах світу та має 798 офісів. AC Crowe Ukraine є представником мережі з бездоганною репутацією, яка демонструє найвищі стандарти якості роботи та надання високопрофесійних послуг.

Українська асоціація футболу