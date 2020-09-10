В убийстве женщины в селе Райское сознался ее сын

В с. Райское Новокаховского района была жестоко убита 63-летняя местная жительница. Правоохранителям удалось оперативно разобраться в обстоятельствах преступления.

По информации отдела коммуникации Главного управления НПУ Херсонской области, сотрудники полиции узнали о смерти женщины от медработников, которые приехали по вызову продавщицы местного магазина на квартиру, где жила убитая.

Как оказалось, в магазин пришел 44-летний мужчина и рассказал душещипательную историю о смерти своей матери. По его словам, накануне женщину избили двое незнакомцев – за то, что она, якобы, заступилась за него. После драки мужчина с матерью вернулись домой, а к утру женщина скончалась.

Однако осмотрев жилище, поговорив с соседями, сотрудники полиции заподозрили в преступлении самого рассказчика. Тот, в итоге, признался, что это он убил собственную мать. Расследование продолжается. // Новости Херсона