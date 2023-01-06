Організували наркотрафік до виправної установи Львівщини: учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

Серед підозрюваних – так званий «смотрящий» та його чотири спільники, частина з яких знаходилася на волі.

За даними слідства, організував наркотрафік до виправної установи 34-річний «смотрящий за сектором» та залучив у спільники як засуджених, так і осіб «із волі». Ті, хто перебував на свободі, купували та у подальшому шляхом перекидання через огорожу доставляли наркотики до державної установи. Засуджені підбирали згортки та продавали заборонені речовини утриманцям. «Бізнесмени» вели чітку звітність, а кошти отримували на банківську картку. Місячний дохід, який міг сягати 100 тисяч гривень, розподілявся між усіма учасниками.

У минулому році оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції області затримали двох фігурантів, одного з них під огорожею виправної колонії зі згортками наркотиків. Суд відправив їх під варту. Тоді дії організатора та його спільників кваліфікували за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

В ході подальшого слідства поліцейські зібрали докази причетності фігурантів до ще одного правопорушення. На підставі цих доказів 4 січня п’ятьом особам залежно від ролі та участі повідомили підозру за ч. 2, 5, ст. 255 (творення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та змінили кваліфікацію раніше оголошеної підозри на ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. За скоєне підозрюваним може загрожувати від 5-ти до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України