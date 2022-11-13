В участі у терористичній організації «днр» підозрюється уродженець Вінницької області

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину російської федерації, уродженцю Вінницької області в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, 60-річний підозрюваний брав участь у терористичній організації «днр», утвореній 2014 року на території Донецької області, метою діяльності якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.

Зокрема, будучи кадровим військовослужбовцем рф (на той час полковник, наразі генерал-майор повітряно-десантних військ), підозрюваний допомагав диверсійній групі «Стрєлкова/Гіркіна» в організації бойових дій проти Збройних сил України. Він особисто координував дії російських найманців та представників незаконних збройних формувань «днр» під час захоплення м. Слов’янська у 2014 році.

Маючи звання «героя російської федерації» та очолюючи міжрегіональну громадську організацію «Союз героїв російської федерації», він сприяв подальшій діяльності терористичної організації.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Злочинні дії підозрюваного стороною обвинувачення документувалися за процедурою in absentia. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури