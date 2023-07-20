В Україні у розшуку знаходяться понад 50 тисяч осіб

Чоловіки у 5 разів частіше потрапляють до реєстру розшуку МВС, ніж жінки.

В Україні з різних причин понад 52 тисячі людей знаходяться у розшуку, чоловіків розшукують вп’ятеро частіше, ніж жінок, а 12% тих, хто переховується, – дезертири.

Про це свідчать дані дослідження аналітиків YouControl. “Станом на 6 липня 2023 року українські органи влади (підрозділи МВС та Нацполіції, СБУ тощо) не могли знайти близько 52,8 тис. осіб. Кількість тих, кого оголосили в розшук, відзначається значним коливанням в різні роки”, – йдеться у повідомленні.

Деяких осіб з часом вдається знайти, і їх імена зникають з реєстру розшуку МВС, тоді як інші можуть перебувати в ньому протягом років чи навіть десятиліть.

Наприклад, 2014-2015 роки стали піковими за рівнем поповнення іменами людей, яких досі не можуть розшукати. Саме у цей час в Україні почалися бойові дії. За ці 2 роки кількість розшукуваних збільшилася майже на 22 тис. осіб. Другий піковий період припадає на початок повномасштабного вторгнення РФ – у 2022 році розшукували 5,5 тис. людей.

Тих же, кого оголошували в розшук до 2010 року, нині в реєстрі всього 4,3 тис. А от лише за першу половину 2023 року до переліку осіб, які переховуються від органів влади, додалося майже 3,5 тис. імен.

Зазначається, що здебільшого в розшук подають людей середнього віку (таких майже дві третини). “Є й деякі цікаві особливості тих, кого розшукують. У переліку є 77 осіб, яких подавали в розшук, коли їм було понад 80 років, а найстаршій людині 98 років (стільки було чоловіку 1921 року народження, коли його дані розмістили у реєстрі). Серед розшукуваних є хлопчик, якого не можуть знайти ще з 2016 р. Йому наразі вже 8 років, але він привернув до себе увагу органів влади, коли йому було лише півтора. Найчастіше таких неповнолітніх розшукують в контексті справ щодо позбавлення батьківських прав”, – повідомили аналітики компанії.

Загалом виділяють 16 причин розшуку. Найбільше осіб переховуються від органів досудового розслідування – їх 31% від загальної кількості. Від прокуратури переховуються 19% людей, а від суду – 15%.

Після анексії Криму та початку війни в рази збільшилася кількість дезертирів, яких досі не знайдено. З 2014 року їх залишилося 3,5 тис., а з 2015 року – 2,3 тис. Цифри приголомшують, адже наразі за всі роки налічується ціла бригада дезертирів – 6,1 тис. осіб. До речі, 96% осіб потрапили у цей список саме у 2014-2015 роках та досі розшукуються.

“Українські органи влади найбільше розшукують людей в Автономній Республіці Крим (23%) – 11,8 тис. людей від загальної кількості. На другому місці – розшук людей в Донецькій області (16%) – 8 тис. осіб. Київ з 11% опинився на третьому. Так, у столиці розшукують 5,7 тис. людей. Луганщина потрапила на четверту сходинку (7%), там шукають 3,7 тис. осіб. А от п’яте місце за кількістю розшукуваних розділили між собою одразу чотири області: Вінницька, Запорізька, Одеська та Харківська”, – йдеться у дослідженні.

За межами України органи влади подали в розшук найбільше людей в містах РФ, Молдови та Польщі. Є окремі особи, яких шукають у Білорусі, Німеччині, Туреччині, Франції, Італії, Іспанії, Грузії, ОАЕ та інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Київській області затримали чоловіка, який уникнув покарання через викрадення автівки у 2016 році, і вже три роки перебуває у розшуку. Весь цей час він жив під чужим імʼям.

За даними правоохоронців, зловмисник використовував у повсякденному житті документи брата-близнюка. У поліції додали, що розрізнити їх один від одного було дуже важко. // УНІАН