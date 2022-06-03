В Україні відкрили десятки проваджень щодо сексуальних злочинів російських окупантів

Відомості про 16 фактів слідчі Національної поліції внесли до ЄРДР, трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру.

Спеціальні мобільні групи Нацполіції продовжують збирати факти сексуального насильства з боку російських військових та фіксувати докази по різних регіонах України.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, передає кореспондент LB.

«Сьогодні порушені десятки кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, які вчинили військовослужбовці РФ щодо мирного населення. Тільки до Нацполіції надійшло близько півсотні звернень про сексуальні злочини окупантів, – заявила вона.

Павліченко зазначила, що йдеться про регіони, де велися активні бойові дії. Це Донеччина, Запоріжжя, Київщина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина. Відомості про 16 фактів вже внесені слідчими Нацполіції до ЄРДР. Інформація щодо інших фактів перевіряється, встановлюються особи, збираються відповідні докази.

Заступниця міністра підтвердила факти зґвалтування неповнолітніх дівчат та жінок старшого віку. «Відомо, що вже трьом особам повідомлено про підозру по трьох провадженням», – наголосила вона.

За словами Павліченко, спеціалізовані мобільні групи продовжують збирати та фіксувати докази по різних регіонах. До їх складу входять поліцейські з досвідом роботи з домашнім насильством, ювенальні поліцейські з досвідом роботи з дітьми, психологи, слідчі, які крок за кроком відпрацьовують усі факти.

«На Київщині вже встановлені 13 потерпілих від сексуальних злочинів… Разом з тим ми розуміємо, що ці злочини є латентними, люди не хочуть про них говорити… Але ми орієнтуємо потерпілих та тих, кому відомі такі факти, на комплексну допомогу», – наголосила заступниця міністра.

Павліченко нагадала, що ці злочини не мають строку давності. Тому українські правоохоронні органи зроблять усе для притягнення до відповідальності російських окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни. // LB.ua