В Україні викрили наркобанду спецслужб РФ, яка продавала наркотики військовим (відео)

Злочинна організація налічувала понад 40 осіб, у тому числі громадян Білорусі, мала лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків.

Правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами Російської Федерації та розповсюджувало наркотики серед українських військовослужбовців.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, ДБР спільно з Київською міською прокуратурою викрили та припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання, яке контролювало розгалужену мережу виробництва та розповсюдження наркотичних засобів: метадону, амфетаміну, марихуани та інших наркотиків – насамперед серед військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які протистоять російським військам на сході України.

Зазначається, що діяльність наркоугруповання курували спецслужби РФ, а розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців мало на меті на постійній основі здійснювати підрив бойової готовності українських військ.

За даними ДБР, злочинна організація налічувала понад 40 осіб, у тому числі громадян Білорусі, мала чітку ієрархічну структуру, лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків, в тому числі через довірених осіб – «операторів» та посередництво одного із поштових відправників.

Наголошується, що наразі встановлені усі причетні до схеми збуту наркотиків.

«Використовуючи свій авторитет та наявні зв’язки, один із керівників організації вибудував стійкі незаконні відносини зі службовими особами правоохоронних органів, яким систематично сплачував «данину» за непритягнення представників злочинної організації до кримінальної відповідальності», — додали у ДБР.

Масштабна спецоперація з ліквідації угруповання проводилася у Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях. Проведено 27 обшуків, встановлено механізми роботи угруповання, контакти та відстежено схеми легалізації наркокоштів.

Так, під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено: майже 2 кг наркотичних засобів, що складає близько 13 тис. доз; 180 тис. доларів та 1 млн грн готівкою; велику кількість ювелірних виробів із золота; 14 автомобілів, у тому числі преміумкласу; телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України, затримано ватажків угруповання.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб. // УНІАН