В Україну екстрадовано організатора житомирського наркоугруповання

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У 2019 році працівники внутрішньої безпеки НПУ та ГУНП у Житомирській області, за процесуального керівництва прокуратури, затримали чотирьох учасників злочинної групи, яка виготовляла та збувала амфетамін. Скориставшись схожістю з рідним братом, головний фігурант втік за кордон. У співпраці з Інтерполом правоохоронці затримали зловмисника.

Починаючи з 2018 року, оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ працювали над документуванням злочинної діяльності групи осіб. Мешканець Житомирщини залучив своїх рідних і близьких до виробництва та подальшого розповсюдження психотропної речовини оптовими партіями на території Житомирської та Вінницької областей.

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Зібравши достатньо доказів, поліцейські припинили злочинний промисел наркоділків. Правоохоронці вилучили чималу кількість наркотиків, прекурсорів, зброю та затримали чотирьох учасників кримінального угруповання. Зловмисникам вручили підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Намагаючись уникнути покарання за скоєне, у липні 2019 року організатор наркогрупи скористався візуальною схожістю з рідним братом і за його закордонним паспортом незаконно перетнув кордон України у напрямку Польщі. Втікача оголосили у міжнародний розшук.

Понад рік зловмисник переховувався від правоохоронних органів. Однак за сприяння НЦБ «Інтерпол», у королівстві Данія 50-річного житомирянина затримали та екстрадували в Україну. В порядку ст. 191 (Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання) Кримінального процесуального кодексу України чоловіка затримали в аеропорту та доставили в ізолятор тимчасового тримання.

За незаконні наркооборудки затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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