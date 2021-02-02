В Україну екстрадовано організатора житомирського наркоугруповання

У 2019 році працівники внутрішньої безпеки НПУ та ГУНП у Житомирській області, за процесуального керівництва прокуратури, затримали чотирьох учасників злочинної групи, яка виготовляла та збувала амфетамін. Скориставшись схожістю з рідним братом, головний фігурант втік за кордон. У співпраці з Інтерполом правоохоронці затримали зловмисника.

Починаючи з 2018 року, оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ працювали над документуванням злочинної діяльності групи осіб. Мешканець Житомирщини залучив своїх рідних і близьких до виробництва та подальшого розповсюдження психотропної речовини оптовими партіями на території Житомирської та Вінницької областей.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські припинили злочинний промисел наркоділків. Правоохоронці вилучили чималу кількість наркотиків, прекурсорів, зброю та затримали чотирьох учасників кримінального угруповання. Зловмисникам вручили підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Намагаючись уникнути покарання за скоєне, у липні 2019 року організатор наркогрупи скористався візуальною схожістю з рідним братом і за його закордонним паспортом незаконно перетнув кордон України у напрямку Польщі. Втікача оголосили у міжнародний розшук.

Понад рік зловмисник переховувався від правоохоронних органів. Однак за сприяння НЦБ «Інтерпол», у королівстві Данія 50-річного житомирянина затримали та екстрадували в Україну. В порядку ст. 191 (Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання) Кримінального процесуального кодексу України чоловіка затримали в аеропорту та доставили в ізолятор тимчасового тримання.

За незаконні наркооборудки затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України