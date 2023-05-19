В Україну повернули депортовану в Росію 14-річну дівчинку

В Україну вдалося повернути 14-річну Вероніку, яку окупанти вивезли до Росії.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram:

“14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю”.

Омбудсмен додав, що дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.

“Працюємо для того, аби повернути додому кожну українську дитину і покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території”, − наголосив Лубінець. // УП