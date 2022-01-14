В Одесі іноземець після знайомства з жінкою скоїв на неї розбійний напад

Поспілкувавшись в інтернеті, зловмисник виманив жінку на прогулянку до Воронцовської колонади, де під погрозою застосування ножа відібрав у неї смартфон, гроші, банківські карти й золоті прикраси.

Оговтавшись, 44-річна потерпіла сповістила про це до поліції. Вже за кілька годин оперативники схопили правопорушника в Стамбульському парку і вилучили в нього частину речей одеситки. Місце знаходження решти викраденого майна, яке чоловік встиг збути, встановлюється.

«Дії фігуранта — 43-річного громадянина сусідньої держави — кваліфікували за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За вчинення розбійного нападу іноземцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», — прокоментував начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1