В Україну завезли небезпечні іграшки: кількість свинцю зашкалює

Небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони побачать таку продукцію на прилавках.

В Україні заборонили постачання і продаж пластикових музичних іграшок у вигляді жаб через невідповідність норм безпеки їх для ринку.

Про це повідомили 27 серпня в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

«При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка «Звірята малята» (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)», — йдеться в заяві регулятора.

Як виявилося, масова частка свинцю в милій іграшці, яка зовні нагадує жабу, була перевищена в 164 рази.

У зв’язку з цим постачальнику цієї іграшки заборонили поставляти її на український ринок. А небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони знову побачать її на прилавках.

Варто зазначити, що, згідно з даними сервісу «Всі ціни», такі іграшки можна знайти в двох великих торгових мережах дитячих товарів: «Антошка» та «Дитячі мрії». // УНІАН