В Умані впіймали одесита, підозрюваного у пограбуванні будинку місцевого жителя
Грабіжник проник у будинок пенсіонера, приснув йому в обличчя газовим балончиком та відкрито заволодів грошовими коштами, банківськими картками й дорогоцінними прикрасами. Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Про злочин, який стався в Умані 23 листопада, поліції повідомив 65-річний місцевий мешканець, який став жертвою пограбування.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Уманського районного управління поліції.
Правоохоронцям чоловік розповів, що вранці в його будинок проник невідомий. Він намагався зупинити грабіжника, але той несподівано бризнув в очі газовим балончиком й штовхнув господаря на землю.
З будинку зловмисник забрав прикраси, банківські картки, а також грошові кошти. Загалом сума викраденого становить більш як 57 тисяч гривень.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що злочин скоїв 34-річний раніше судимий житель Одеської області.
Вдома у фігуранта провели санкціонований обшук та виявили частину речей, які належать потерпілому. Частину правопорушник встиг продати.
Слідчі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) КК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Черкаської області