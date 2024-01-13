В Умані впіймали одесита, підозрюваного у пограбуванні будинку місцевого жителя

Грабіжник проник у будинок пенсіонера, приснув йому в обличчя газовим балончиком та відкрито заволодів грошовими коштами, банківськими картками й дорогоцінними прикрасами. Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про злочин, який стався в Умані 23 листопада, поліції повідомив 65-річний місцевий мешканець, який став жертвою пограбування.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Уманського районного управління поліції.

Правоохоронцям чоловік розповів, що вранці в його будинок проник невідомий. Він намагався зупинити грабіжника, але той несподівано бризнув в очі газовим балончиком й штовхнув господаря на землю.

З будинку зловмисник забрав прикраси, банківські картки, а також грошові кошти. Загалом сума викраденого становить більш як 57 тисяч гривень.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що злочин скоїв 34-річний раніше судимий житель Одеської області.

Вдома у фігуранта провели санкціонований обшук та виявили частину речей, які належать потерпілому. Частину правопорушник встиг продати.

Слідчі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) КК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області