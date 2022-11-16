В умисному ухиленні від сплати податків на ₴22,6 млн. підозрюють директора та головного бухгалтера підприємства
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру ПАТ за фактом умисного ухилення від сплати орендної плати за земельну ділянку, а також підроблення документів податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, упродовж 2020-2021 років підозрювані умисно внесли до податкової декларації з плати за землю завідомо неправдиві відомості щодо нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки державної власності у Київській області розміром 57,2 га, чим ухилились від сплати орендної плати на загальну суму 22,6 млн грн.
Слідство триває.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet