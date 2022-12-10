Стрілянина у черніговському кафе: поліція прокоментувала інцидент

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В поліції Чернігівщини проводять перевірку за фактом інциденту в одному з кафе Чернігова, де правоохоронцям довелося приборкувати агресивного відвідувача

В ГУНП Чернігівської області повідомили, що відео, яке почал поширюватися у соцмережах, було знято на початку листопада. На кадрах зафіксовано, як цивільні та поліцейські намагаются вгамувати чоловіка. Також були чутні постріли.

Бійка у кафе

«4 листопада близько 20 години поліцейські прибули на виклик від відпочивальників кафе, які заявили, що невідомий чоловік агресивно себе поводить, провокує конфлікти та кидається з ножем на людей. Поліція вгамувала хулігана та доправила його до Чернігівського райвідділу поліції для з’ясування всіх обставин. Нині триває перевірка за фактом інциденту. Також призначено перевірку щодо правомірності дій правоохоронців», — йдеться у повідомленні. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»

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