Стрілянина у черніговському кафе: поліція прокоментувала інцидент

В поліції Чернігівщини проводять перевірку за фактом інциденту в одному з кафе Чернігова, де правоохоронцям довелося приборкувати агресивного відвідувача

В ГУНП Чернігівської області повідомили, що відео, яке почал поширюватися у соцмережах, було знято на початку листопада. На кадрах зафіксовано, як цивільні та поліцейські намагаются вгамувати чоловіка. Також були чутні постріли.

«4 листопада близько 20 години поліцейські прибули на виклик від відпочивальників кафе, які заявили, що невідомий чоловік агресивно себе поводить, провокує конфлікти та кидається з ножем на людей. Поліція вгамувала хулігана та доправила його до Чернігівського райвідділу поліції для з’ясування всіх обставин. Нині триває перевірка за фактом інциденту. Також призначено перевірку щодо правомірності дій правоохоронців», — йдеться у повідомленні. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»