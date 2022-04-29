В Ужгороді чоловік із «самопалом» намагався пограбувати магазин

Про інцидент повідомили у соцмережах співробітники охоронної агенції СБМ.

“З одного об’єкту, який знаходиться під нашою охороною, було здійснено натискання тривожної кнопки. Персонал магазину запідозрив чоловіка у скоєнні крадіжок матеріальних цінностей магазину. Оперативна група СБМ прибула на об’єкт і затримала підозрілу особу. Чоловік не є закарпатцем. На питання чи має він при собі незаконні предмети, відповідь була: «Так»” – йдеться у повідомленні.

Працівники охорони викликали поліцію і разом з нею здійснили поверхневий огляд чоловіка та його речей.

“Серед них було знайдено невідомий пристрій, який може здійснювати постріл. Наразі особа затримана працівниками поліції й відправлена у фільтраційний центр для уточнення особи та подальших дій. Скажемо відверто, це наш перший досвід, коли при затриманні ми знаходимо в особи саморобну зброю, яка може здійснювати постріл. Тому наполегливо рекомендуємо вам бути пильними та при будь-якому зіткненні з підозрілими особами не гаяти часу та викликати тих, хто зможе вас захистити” – підсумували у агенстві. // Діло