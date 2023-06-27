В Ужгороді на одержанні хабаря викрили співробітника райвідділу філії ДУ «Центр пробації»

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури співробітнику Ужгородського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Задокументовано факти того, що підозрюваний обговорював питання надання йому неправомірної вигоди із засудженим до «умовного» терміну покарання. Останній був зобов’язаний щомісяця прибувати до підрозділу «Центру пробації» протягом призначеного йому іспитового строку.

Службовець повідомив, що може «вирішити питання» стосовно звільнення закарпатця від проходження заходів пробації та можливості подальшого виїзду з України на тривалий період. За це отримав 500 доларів США, після чого був викритий правоохоронцями.

Наразі встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Підозрюваному обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснює Шостий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури