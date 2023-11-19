У Києві зловмисник розбив вікна в адмінбудівлі та травмував охоронця

Чоловік цеглиною розбив вікно та скло в дверях приміщення. Під час інциденту порушник порізав руку охоронцю, який намагався його заспокоїти, а також поранився сам. Дільничні офіцери разом з патрульними поліцейськими затримали дебошира на місці події. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

До поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення від співробітників комунального підприємства, розташованого на вулиці Космічний про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом. За вказаною адресою негайно прибули дільничні офіцери Дніпровського управління поліції та патрульні поліцейські.

Як розповів начальник відділу дізнання територіального підрозділу Семен Підлужняк, на місці події правоохоронці з’ясували, що від хуліганських дій порушника постраждало не лише майно будівлі, а й охоронець, який намагався його заспокоїти та сам дебошир:

«Зловмисник порізав руку уламком скла чоловіку та налякав своєю поведінкою відвідувачів офісу комунального підприємства. Крім цього, порушник поранився битим склом також. На місці події дебошира разом з патрульними поліцейськими зупинили дільничні офіцери Юрій Романішин та Олександр Бойченко. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали чоловіка в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився 39-річний уродженець Сумщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема, вісім років свого життя він провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу. В рамках досудового розслідування ми призначили потерпілому охоронцю судово-медичну експертизу, аби достеменно встановити тяжкість отриманої травми та встановлюємо мотиви такого вчинку затриманого».

За цим фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва