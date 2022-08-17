На одержанні хабаря затримано заступника директора держпідприємства «Укрінтеравтосервіс»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито заступника керівника Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення про укладення договору оренди майна державного підприємства (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, заступник директора Державного підприємства, вимагав від головного інженера іноземного підприємства неправомірну вигоду, обіцяючи укладення договору оренди майна, а саме ділянки для розміщення потужностей підприємства. При цьому офіційна орендна плата становила 20 тис. грн щомісячно. Разом з цим, додатково представник орендаря мав сплачувати 50 тис. грн готівкою щомісячно безпосередньо заступнику директора.



Посадовця затримали на «гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 3800 доларів США, що становило неофіційну плату за перші три місяці оренди майна.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції за матеріалами ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури