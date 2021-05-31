В Ужгороді п’яне бидло побило жінку у маршрутці. Відкрито кримінальне провадження

Співробітники поліції Ужгорода встановили чоловіка, який напав на пасажирку міської маршрутки та кілька разів її вдарив. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження

Вчора, 29 травня, в Ужгороді на вулиці Грушевського в міській маршрутці виник словесний конфлікт між пасажирами.

Внаслідок цього 57-річний чоловік встав зі свого місця, став шарпати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя. Конфлікт відбувся на очах малолітньої дитини потерпілої. Фігурант наніс жінці ще кілька ударів, вийшов з маршрутного таксі та втік.

Ужгородка одразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці за лічені хвилини розшукали підозрюваного. Він був нетверезим і пояснити свою агресивну поведінку не зміг.

В Telegram-каналі “Безпечне місто Ужгород” користувач Крістіна Шпонтак поділилася відео з місця події.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто легке тілесне ушкодження. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Фігуранту загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області