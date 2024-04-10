В Ужгороді поліція затримала зловмисницю, яка пограбувала місцеву жительку

9 квітня увечері до поліції зателефонувала ужгородка, яка заявила, що її знайому пограбували невідомі. Сама потерпіла перебувала у шоковому стані та самостійно не змогла звернутися до правоохоронців.

Прибувши за викликом поліцейським вдалося заспокоїти 57-річну жінку та поспілкуватися з нею. Потерпіла розповіла, що близько 21:00 на проспекті Свободи до неї підбігла невідома особа, яка штовхнула її та силою відібрала сумку з грошима та особистими речами. Після цього втекла у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління у співпраці з патрульними поліцейськими одразу почали пошуки та оперативно встановили, що до злочину причетна 50-річна ужгородка. Зловмисницю швидко розшукали та затримали. Слідчі вилучили у неї викрадені у потерпілої речі.

Саму фігурантку було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували її дії за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Відомо, що раніше затримана вже притягалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Поліція Закарпатської області