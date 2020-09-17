В Ужгороді спіймали грабіжників, які вночі відібрали у жінки сумку

Сьогодні, близько опівночі, екіпаж патрульних отримав виклик про те, що на вулиці Яроцькій дві невідомі особи вихопили у громадянки сумку з телефоном, гаманцем, а також документами, та втекли у напрямку вулиці Добрянського.

Прибувши на місце події, патрульні проінспектували можливі місця перебування грабіжників та виявили ймовірно причетних до грабежу осіб на вулиці Чернишевського.

Спроба втечі для чоловіків виявилася невдалою — патрульні майже одразу наздогнали та затримали обидвох осіб.

Трохи згодом неподалік патрульні роти ТОР та слідчі Ужгородського відділку поліції знайшли речі потерпілої.

У діях осіб вбачаються ознаки криміналу, тож справу передали слідчо-оперативній групі. // «Закарпаття онлайн»