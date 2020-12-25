В Ужгороді таксист і його спільники пограбували пасажира

Співробітники Ужгородського відділу поліції встановили усіх осіб, причетних до грабежу клієнта таксі. За фактом злочину розпочате слідство

Сьогодні, 25 грудня, близько 5 години ранку до поліції звернувся 37-річний мешканець Ужгородського району та повідомив, що його пограбував таксист зі спільниками.

Слідчі поліції з’ясували, що в Ужгороді, на вулиці Капушанській, потерпілий сів до автомобіля таксі марки «Opel» та виїхав у напрямку села Сюрте.

Дорогою, в селі Холмок, авто зупинилося і група осіб відібрала у потерпілого сумку з паспортами та великою сумою грошей. Після цього зловмисники потерпілого залишили на узбіччі та втекли.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений групою осіб.

У ході оперативних заходів, співробітники поліції швидко встановили особу власника автомобіля. Ним виявився 33-річний ужгородець. Встановлено також особи спільників, які перебували з водієм в автомобілі. Йдеться про двох 29-річних чоловіків.

Наразі автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції. У чоловіків вилучені речові докази. Вирішується питання про взяття фігурантів під варту. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області