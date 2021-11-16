В Ужгороді затримали розбійника, який, озброївшись ножем, проник в помешкання потерпілого

Вчора, 15 листопада, близько 17:15 до поліції звернувся схвильований 56-річний місцевий житель, який повідомив, що до його помешкання проник невідомий чоловік та погрожував йому зброєю.

За викликом негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої під час огляду місця події встановили, що до квартири зловмисник проник відтиснувши балконні двері. Коли розбійник увійшов на кухню, неочікувано для себе побачив там господаря, який в той день раніше звичайного повернувся додому з роботи. Фігурант витягнув з кишені ножа та почав погрожувати 65-річному чоловікові. Нападник вимагав віддати всі гроші, однак не знайшовши в квартирі готівки, останній втік.

Оперативники карного розшуку обласного управління поліції та поліції міста Ужгород негайно розпочали пошуки зловмисника.

За «гарячими слідами» поліцейським вдалося затримати підозрюваного — 32-річного раніше неодноразово судимого за майнові злочини ужгородця. Під час затримання у зловмисника виявили ніж, яким ймовірно він і погрожував потерпілому.

Розбійника наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло.

За скоєне фігурантові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області