В Ужгороді затримали зловмисника, який викрав телекомунікаційний кабель інтернет-провайдера

Вчора, 1 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку телекомунікаційного кабелю по вулиці Тихого в місті Ужгород.

За викликом одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися із заявником, який є працівником інтернет-провайдера, та з’ясували, що близько 4:30 ранку невідома особа відчинила люк каналізаційного колодця та демонтувала звідти близько 100 метрів телекомунікаційного кабелю.

Провівши ряд пошукових заходів оперативники кримінальної поліції Ужгорода встановили особу причетного до злочину. Ним виявився раніше судимий за шахрайство 27-річний місцевий житель. Слідчі вилучили у фігуранта викрадене майно.

Самого зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманому вже повідомили про підозру та готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області