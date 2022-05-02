В Ужгороді затримали зловмисника, який викрав телекомунікаційний кабель інтернет-провайдера

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Вчора, 1 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку телекомунікаційного кабелю по вулиці Тихого в місті Ужгород.

За викликом одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися із заявником, який є працівником інтернет-провайдера, та з’ясували, що близько 4:30 ранку невідома особа відчинила люк каналізаційного колодця та демонтувала звідти близько 100 метрів телекомунікаційного кабелю.

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Провівши ряд пошукових заходів оперативники кримінальної поліції Ужгорода встановили особу причетного до злочину. Ним виявився раніше судимий за шахрайство 27-річний місцевий житель. Слідчі вилучили у фігуранта викрадене майно.

Самого зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманому вже повідомили про підозру та готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області

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