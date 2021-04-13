В Винницкой области мужчина облил бензином и поджег соседа

В Винницкой области мужчина избил и поджег своего знакомого. По словам задержанного, у него были личные мотивы для совершения преступления.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию в Винницкой области и департамент уголовного розыска Украины.

«Накануне вечером подозреваемый, находясь в алкогольном состоянии, пришел к дому потерпевшего. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, в котором злоумышленник бензином облил соседа и поджег. После совершения преступления преступник на автомобиле доставил обгоревшего соседа в больницу», — говорится в сообщении.

Сначала злоумышленник отрицал свою причастность, объяснял, что помогал потушить пламя, но запутавшись в показаниях, признался в совершившемся. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас пострадавший жив, однако на теле мужчины 90% ожогов. Видео допроса злоумышленника смотрите по ссылке. Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.