В Винницкой области рецидивист сжег родственника с инвалидностью

Совершенное убийство он пытался выдать за несчастный случай.

На Винничине мужчина сжег заживо своего родственника. Таким образом рецидивист жестоко отомстил человеку с инвалидностью за оскорбление во время пьяного конфликта. Инцидент произошел в селе Дубовец Немировской территориальной общины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области в Facebook.

11 сентября полиция получила сообщение о пожаре в одном из частных домов села Дубовец. После того как спасатели потушили огонь, они нашли труп хозяина дома — 56-летнего мужчины, который имел инвалидность и передвигался на костылях. Погибший находился на кровати. Правоохранители осмотрели место инцидента и нашли доказательства поджога дома — возле трупа находилась канистра из-под топлива.

Полиция начала выяснять обстоятельства и быстро задержала подозреваемого — 25-летнего мужчину, который только месяц назад вышел на свободу из тюрьмы. Он является родственником погибшего и накануне находился у него в гостях.

«Выяснилось, накануне трагедии во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, и, когда хозяин дома лег спать, обиженный злоумышленник облил его бензином и поджег. Мужчина сгорел заживо», — сообщили в полиции.

Рецидивист, имеющий несколько судимостей за имущественные преступления, пытался выдать пожар за несчастный случай. Теперь за убийство родственника ему грозит до 15 лет заключения. Мужчину задержали сейчас он находится в изоляторе. // УНИАН