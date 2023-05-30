Російського окупанта судитимуть за вбивство двох захоплених українських військовослужбовців

Прокурорами Козелецької окружної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 09 березня 2022 року під час окупації с. Слобода Чернігівського району обвинувачений разом з іншими військовими РФ, виявили в одному з господарств місцевих жителів двох військовослужбовців Збройних Сил України.

Незважаючи на те, що на цей момент наші захисники не брали участі у воєнних діях та, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, мали право на захист як військовополонені, які потрапили під владу супротивника, обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовими держави-агресора, розстріляв їх з автоматичної зброї.

Від отриманих поранень військовослужбовці ЗСУ загинули на місці.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури