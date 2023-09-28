₴10 млн. збитків на будівництві школи на Прикарпатті: повідомлено про підозру двом посадовцям

Серед підозрюваних — ексдиректор одного з управлінь облдержадміністрації та керівник підрядного підприємства.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно з НАБУ та САП викрили злочинну схему розкрадання державних коштів. Державна установа і фірма-підрядник уклали між собою договір на суму понад 45,6 млн грн для проведення будівництва середньої школи на території однієї з громад області. Кошти на зведення навчального закладу були виділені з місцевого бюджету і профінансовані в повному обсязі.

Фігуранти розробили «схему» привласнення бюджетних асигнувань шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт неправдивих відомостей щодо вартості будівництва. Встановлено, що станом на кінець 2022 року фактично виконані будівельні роботи не відповідають зазначеним у документації обсягам будівництва. Також правоохоронці виявили факти завищення вартості використаних матеріалів для будівництва навчального закладу.

У результаті протиправних дій посадових осіб підприємств-підписантів договору місцевому бюджету було завдано збитки на понад 10 млн грн.

Колишньому директору одного з управлінь Івано-франківської облдержадміністрації та підряднику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою – вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України