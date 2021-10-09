У Києві оперативники затримали двох 18-річних грабіжників з кримінальним «стажем»

Жертвою зловмисників став студент одного із навчальних закладів, в якого силою відібрали мобільний телефон. Підозрюваним загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що його пограбували, коли він йшов із коледжу додому. Його зустріли двоє невідомих та силою відібрали телефон. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – грабіж, та за злагодженої роботи з колегами кримінального підрозділу розпочали розшук правопорушників.

Під час проведення комплексу оперативних заходів працівники відділу кримінальної поліції протягом доби встановили особи підозрюваних та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали їх, а також вилучили речовий доказ – телефон. Фігурантами виявилися 18-річні кияни, які мають судимості за вчинення крадіжок та грабежів.

За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні грабежу, поєднаного з погрозою застосування насильства за попередньою змовою групи осіб. Найближчим часом судом буде обрано підозрюваним запобіжні заходи. Зловмисникам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва