В Западном квартирно-эксплуатационном управлении растратили ₴9,6 млн.

Львовские аудиторы провели ревизию деятельности Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления, где обнаружили миллионные нарушения, и обеспечили возмещение средств на сумму 9,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время ревизии проведено встречные сверки и контрольные обмеры по 71 объекту строительства, реконструкции, ремонта (на территории 8 областей), по результатам которых установлено завышение 24 подрядными организациями стоимости выполненных строительных работ на общую сумму 12,5 млн гривен.

Также, допущено неэффективное использование средств при изготовлении проектно-сметной документации по 32 объектам строительства на сумму 3 млн гривен, которая не используется и на календарный год в План строительства не включена.

Кроме того, по учету учреждения на незавершенных капитальных инвестициях учитывается проектно-сметная документация по 56 объектам строительства на сумму 14,1 млн гривен (изготовленной в 2011-2018 годах). // 368.media