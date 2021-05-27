В Запорожье арестовали «вора в законе» из санкционного списка СНБО

Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал «вора в законе» по прозвищу «Принц». Он ранее попал в санкционный список Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, решение об аресте приняли 26 мая. Оно будет действовать сроком на 60 суток. «Вор в законе», который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием», — говорится в сообщении.