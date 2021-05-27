В Запорожье арестовали «вора в законе» из санкционного списка СНБО
Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал «вора в законе» по прозвищу «Принц». Он ранее попал в санкционный список Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, решение об аресте приняли 26 мая. Оно будет действовать сроком на 60 суток.
«Вор в законе», который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 10 «криминальных авторитетов» принудительно вернули в страны их происхождения. Всего для 27 человек из санкционного списка аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине. // РБК-Украина