В Запорожье на улице подрезали мужчину и женщину

Полиция выясняет подробности происшедшего

В Запорожье по улице Иркутской вооруженный мужчина напал сразу на двоих человек. Он ранил ножом 48-летнего мужчину и 82-летнюю женщину.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они доставили подозреваемого в отделение для выяснения обстоятельств.

По факту случившегося открыто уголовное производств. Ведется следствие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. // iz.com.ua