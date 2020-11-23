В Запорожье парень прятал в нижнем белье почти сотню свертков с наркотиками

Вчера, 22 ноября, по улице Вишневой в Запорожье полиция разоблачила наркозакладчика, который прятал «товар» в нижнем белье.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Так, 25-летний парень днем раскладывал закладки с наркотиками. Мимо проезжал экипаж патрульной полиции, при которой парень стал заметно нервничать. Как только он попытался скрыться, его остановили.

При поверхностной проверке оказалось, что в нижнем белье он хранил 93 свертка с вероятно наркотическими веществами. Парень сознался, что в зип-пакетах наркотики, которые он раскладывает с целью сбыта.

Как выяснилось позже, нарушитель успел разложить 10 свертков по тайниках, которые сам в дальнейшем и показал. На место происшествия стражи порядка вызвали следователя Александровского отделения полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. // Акцент