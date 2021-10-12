В Запорожье пьяный водитель на BMW протаранил 11 автомобилей

11-го октября в Запорожье произошло масштабное ДТП. Водитель на BMW протаранил 11 автомобилей за вечер.

По словам очевидца Егора Гандзюка, ДТП произошло около 7 часов вечера. Пьяный водитель BMW протаранил 5 авто на перекрестке проспекта Соборного и улицы Украинской. А затем на спущенных колесах он свернул на Почтовую и доехал до ТРЦ «Аврора», где врезался еще в 6 припаркованных машин.

По предварительным данным, потерпевших нет, машины получили серьезные механические повреждения. Также горожане отмечают, что недовольны работой полиции, ведь ждали патрульных более 40 минут, вызывая их с разных номеров, а те не реагировали на ситуацию.

Также стало известно, что в первом ДТП (на перекрестке Соборного и Украинской) водитель БМВ врезался в LEXUS, который по инерции столкнулся с BMW, ЗАЗ Lanos, Dacia, Huindai. А во второй аварии (на Почтовой около «Авроры») водитель BMW врезался в Volkswagen, Opel Vektra, Hyundai Accent, а затем с Wolksvagen Passat и Mszda 6. // zp.vgorode.ua