В Запорожье в больнице умер ребенок, после чего родственники пришли мстить

Правоохранители открыли четыре производства по факту событий, произошедших в Запорожской областной клинической детской больнице.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

Так, в полиции подтвердили факт избиения пяти сотрудников больницы, четверо из которых были медиками.

«Производство открыто 31 числа, это произошло в канун Нового года, по ч. 2 ст. 296. То есть не только хулиганство — они не только избили, но и крушили двери, окна, дебоширили в помещении, а также угрожали врачам. Поэтому открыто еще производство по ст. 129 (угроза убийством)», — сказала собеседница УНН.

По информации пресс-службы, экспертизы в рамках этих производств еще продолжаются.

«По факту смерти ребенка также открыто производство, и открыто производство по ст. 140, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей. То есть, у нас есть четыре производства», — добавили в полиции.

Объясняют: к правоохранителям обратились обе стороны — как родственники погибшего ребенка, так и медики. Сейчас идет проверка всех обстоятельств этого дела.

Как сообщает Запорожская областная клиническая детская больница, там 30 декабря 2021 года умер двухлетний ребенок, который находился на лечении с 24 декабря 2021. В больнице утверждают, что у ребенка было сердечно-сосудистое заболевание.

Кроме того, сообщается, что представители больницы обратились в полицию, ведь «родители и родственники умершего ребенка угрожали врачам физическим насилием и убийством, совершали хулиганские действия в помещении медицинского учреждения 30 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года».

В Запорожской областной клинической детской больнице заявили, что сейчас ведется внутреннее служебное расследование относительно травмирования медицинских работников, связанного с производством.

По сообщениям СМИ, в указанные даты родственники ребенка ворвались в реанимацию, избили медбратьев, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтерку.