В Запорожье вынесли приговор военнослужащему-дезертиру

В Орджоникидзевском районном суде Запорожья вынесли приговор нацгвардейцу, который самовольно покинул военную часть в августе 2020 года.

В суде рассмотрели дело в отношении младшего сержанта Нацгвардии, который проходил службу в 9-м полке оперативного назначения. 22 августа прошлого года военнослужащий, родом из Винницкой области, не явился на утреннее построение. “Самоволка” нацгвардейца продолжалась три месяца. Уважительных причин для неявки на военную службу у него не было.

В начале декабря 2020 года он сам пришел в военную прокуратуру Запорожского гарнизона. Военнослужащего обвинили по ч.3 ст. 407 (самовольное оставление военной части) УК Украины. Младший сержант полностью признал свою вину. Меру пресечения для военного избирать не стали.

2 марта Орджоникидзевский районный суд признал виновным военнослужащего и приговорил к трем годам лишения свободы. От отбывания наказания военный был освобожден. В течении года он будет находиться на испытательном сроке. // ria-m.tv