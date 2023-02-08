Викрито схему вивезення сотень мільйонів гривень до Євросоюзу через Росію та Білорусь
Піймали двох зловмисників із 16 мільйонами готівки.
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки викрили міжнародну схему незаконного вивозу української валюти з України.
Як ідеться на сайті БЕБ, готівку вивозили з тимчасово окупованих територій до Євросоюзу через територію Білорусі та Росії. Згодом гроші завозили в Україну, ховаючи їх у порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій їхнього походження, аби потім легалізувати.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
У бюро кажуть – правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Двох учасників схеми викрили, коли ті ввозили 16 мільйонів готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках було виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних наклали арешт, згодом їх передадуть на потреби українського війська.
Нагадаємо, раніше українка перевезла за кордон понад 140 млн грн, не сплативши податки в Україні. Також затримали держслужбовця, котрий вивіз із нашої держави 80 млн грн незадекларованих доходів. // LB.ua