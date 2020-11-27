В Запорожье задержали рецидивиста, убившего приятеля во время спора

Сотрудники полиции города Запорожье нашли и задержали 43-летнего рецидивиста, убившего 25 ноября приятеля во время спора.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

В среду, 25 ноября, в полицию поступило сообщение от жительницы Запорожья, об убийстве ее 43-летнего сожителя.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастен 49-летний, ранее судимый житель города.

Между приятелями возник конфликт, который злоумышленник «решил» с помощью ножа. 43-летний мужчина, от полученного ранения, скончался на месте.

Убийца в спешке забыл свои вещи на месте преступления.

Поэтому, правоохранители быстро установили его местонахождение и задержали.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // Голос