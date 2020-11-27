В Запорожье задержали рецидивиста, убившего приятеля во время спора
Сотрудники полиции города Запорожье нашли и задержали 43-летнего рецидивиста, убившего 25 ноября приятеля во время спора.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.
В среду, 25 ноября, в полицию поступило сообщение от жительницы Запорожья, об убийстве ее 43-летнего сожителя.
Установлено, что к совершению указанного преступления причастен 49-летний, ранее судимый житель города.
Между приятелями возник конфликт, который злоумышленник «решил» с помощью ножа. 43-летний мужчина, от полученного ранения, скончался на месте.
Убийца в спешке забыл свои вещи на месте преступления.
Поэтому, правоохранители быстро установили его местонахождение и задержали.
Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // Голос
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