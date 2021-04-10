В Запорожской области предприниматель открыл стрельбу по грабителям

Трое мужчин пытались украсть дорогое оборудование для добычи биткоина

В Орехове на предпринимателя напали трое неизвестных. Они пробрались во двор частного дома мужчины, распылили газовый баллончик и попытались украсть оборудование для майнинга, которое стоит около 40 тыс. грн.

Предприниматель не растерялся. Он достал свой травматический пистолет и открыл стрельбу. Мужчина дважды выстрелил в воздух и один раз — в ноги нападавшим. Грабители разбежались.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они задержали двоих грабителей. Третий успел сбежать. Он сел на автомобиль «Жигули» и скрылся с места события. Позже мужчина поменял номерные знаки на автомобиле, бросил его в посадке, а сам пытался уехать на автобусе. Злоумышленнику помешали сотрудники правоохранительных органов. Его задержали недалеко от автовокзала.

Как выяснилось, все трое подозреваемых — жители Днепропетровской области. Все они задержаны. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: п. 2 ст. 15 «Покушение на преступление» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время задержанным сообщат о подозрении, а также выберут меру пресечения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. // Индустриалка