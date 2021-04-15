В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнего-куратора «группы смерти» в сети
В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнюю-куратора суицидальной группы в сети. В состав созданной в мессенджере “группы смерти” ученицей 11 класса входили 28 участников.
“Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере “группу смерти”, которая является аналогом группы “Синий кит”, в состав которой входили 28 участников.
“Позиционируя себя куратором, девушка оказывала подписчикам группы смс-задачи с нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом”, — отмечается в сообщении.
Так, в ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.
В этом году задержаны двое “кураторов” из так называемых групп смерти в соцсетях — ими оказались дети 13 и 15 лет. Подростки, создавшие сеть, в которую втягивали других детей в опасную игру, имели проблемы в общении с родителями и психологические расстройства.
В последнее время в Украине увеличилось трагических случаев с детьми и подростками — в разных регионах страны.
Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом “Дротаверин”, одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы “увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать”, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.
На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.
И такие случаи не прекращаются.
На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.
Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.