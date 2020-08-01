В Здолбунове водитель на BMW сбил 12-летнюю велосипедистку, девочка умерла в «скорой»

Полицейские задержали здолбуновчанина за смертельное ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.

«Сообщение о автопроисшествии с пострадавшими в городе Здолбунов поступило в полицию вчера, 31 июля, в 21:12. Полицейские на месте происшествия установили, что на улице Заводская 29-летний водитель автомобиля BMW-530, местный житель, допустил наезд на малолетнего велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных травм 12-летняя здолбуновчанка умерла в карете «скорой» по дороге в больницу. У водителя отобрали биологические образцы крови для определения состояния опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

«Здолбуновчанина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку», — резюмировали правоохранители.