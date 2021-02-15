В Житомире прохожие обезвредили неадеквата, бросавшегося на людей с ножом

В центре Житомира мужчина бросался на людей с ножом.

Очевидцы рассказывают, что все случилось на остановке общественного транспорта. Хулиган успел порезать на прохожем куртку, набросился на шедшую рядом женщину, но та успела убежать. Обезвредили неадеквата двое мужчин и удерживали хулигана на земле до приезда полиции.

Полицейских вызвала администрация соседнего с остановкой кафе. На место прибыли инспекторы роты ТОР, но, как оказалось, основную работу уже выполнили обычные прохожие. Один из мужчин отвлек хулигана, а второй выбил нож и повалил дебошира на землю. Другие прохожие помогли задержать нарушителя до приезда полицейских. Очевидцы вспоминают, что держали хулигана впятером.

Видео задержания приводит Суспільне Житомир.

Хулиган оказался жителем города. Задержанного сразу проверили на опьянение, а экспертиза должна установить, не употреблял ли мужчина наркотики. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»