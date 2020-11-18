В Житомирской области мужчина угрожал взорвать сожительницу

В селе Кореневка Овручского района Житомирской области бывший участник АТО угрожал сожительнице взорвать гранату.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранителей.

Происшествие случилось около 5 утра. Местный житель 1980 года рождения, бывший участник АТО, на территории домохозяйства, где он живет, угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.

Было введено в действие полицейскую операцию «Заложник».

В конце концов, мужчина сдался правоохранителям и был задержан. К счастью, никто не пострадал.