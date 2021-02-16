В Днепре задержали грабителя, который напал на 12-летнего мальчика

15 февраля, около 15:00, на линию «102» обратилась мама 12-летнего мальчика. Она рассказала, что на ее сына напал мужчина.

На место оперативно прибыл патруль полиции.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, на улице Невской 28-летний мужчина налетел на мальчика, схватил его за верхнюю одежду и руки, после чего отобрал телефон Tecno и попытался скрыться. Полицейские быстро догнали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 УПК.