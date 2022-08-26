На Миколаївщині на хабарі викрито прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди керівника відділу однієї з окружних прокуратур Миколаївщини (ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний одержав 25 тис грн неправомірної вигоди від військовослужбовця Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

За ці кошти прокурор обіцяв військовому клопотати у суді про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням та не призначати додаткове покарання – позбавлення права керувати транспортними засобами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора