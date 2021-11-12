У Києві правоохоронці вилучили контрафактні електронні сигарети на суму 700 000 гривень

Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції провели невідкладний обшук у підвальному приміщенні на вулиці Прорізній. Правоохоронці виявили товар без марок акцизного збору, маркування та голографічних захисних елементів.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, збувачі влаштували торгівлю електронними сигаретами у спеціально облаштованому підвальному приміщенні:

«Ми встановили, що порушники виготовляли сигарети, рідини з вмістом нікотину, картриджі та реалізовували «товар» через мережу Інтернет, а також з рук в руки. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми провели невідкладний обшук у приміщенні, за результатами якого виявили продукцію без марок акцизного збору та без голографічних захисних елементів в загальній кількості майже 5 000 штук. Загальна вартість продукції складає близько 700 000 гривень».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України — виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва