На Житомирщині ОЗУ «чорних лісорубів» вирубало дубів майже на ₴900 тис.

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно організованого угруповання за фактом незаконних порубок лісу, перевезення та збуту деревини, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Слідство встановило, що організатор злочину проти довкілля – 39-річний мешканець міста Бердичева. До незаконних вирубок залучив ще двох місцевих жителів, рідних братів.

Він підшукав приміщення для складування та обробки деревини, забезпечив співучасників інструментом, спецавтомобілем з краном-маніпулятором, наказав дотримуватися конспірації та сам підвозив їх до місць порубки дерев.

Співучасники-брати, у свою чергу, обирали кращі сортові дуби у Романівському лісгоспі, спилювали їх та розкрижовували на колоди для зручного транспортування. Злочин ретельно приховували – за деревиною приїжджали вночі, вантажили на спецавтомобіль та доставляли на пилораму, що на території Осиківської сільської ради Бердичівського району.

Протягом двох місяців – січня-лютого 2022 року «чорні лісоруби» вирубали у лісництві майже шість десятків багаторічних сироростучих дубів. Незаконно здобуту деревину продавали, а гроші використовували на власні потреби.

Експертиза встановила, що злочинне угруповання заподіяло державним інтересам та довкіллю шкоди на майже 900 тис. грн.

З метою забезпечення доказів та подальшої спецконфіскації, вилучено і накладено арешт на один вантажний і два легкові автомобілі та бензопилу.

Також заявлено позови про стягнення з обвинувачених заподіяних збитків на зазначену суму.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура, досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід забезпечувало Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури