ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини

Ромір застави встановили на рівні понад 30 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Апеляційного господарського суду Львівщини.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суддю відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року.