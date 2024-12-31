ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини
Ромір застави встановили на рівні понад 30 млн грн.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Апеляційного господарського суду Львівщини.
Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суддю відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.
Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року.
- У САП нагадали, що на початку грудня суддю та колишнього голову Господарського суду викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів хабара. За ці кошти зловмисники обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
- Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей.
- 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу.
- Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.
Tweet